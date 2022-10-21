Kocaeli Gölaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Gölaş, yarı zamanlı olarak çalıştırmak üzere servis komisi olan 1 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresine fotoğraflı özgeçmiş gönderilerek yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen sektörde en az 1 yıl tecrübesi olmak
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
Diksiyonu düzgün olmak
Yoğun ve stresli çalışma saatlerine uyum sağlamak
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