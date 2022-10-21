21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli Gölaş işçi alacak

Kocaeli Gölaş, yarı zamanlı olarak çalıştırmak üzere servis komisi olan 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:23
Takip Et
Kocaeli Gölaş işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Gölaş, yarı zamanlı olarak çalıştırmak üzere servis komisi olan 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresine fotoğraflı özgeçmiş gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen sektörde en az 1 yıl tecrübesi olmak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Diksiyonu düzgün olmak

Yoğun ve stresli çalışma saatlerine uyum sağlamak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
7
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.