Kocaeli Gölaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Gölaş, yarı zamanlı olarak çalıştırmak üzere servis komisi olan 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresine fotoğraflı özgeçmiş gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen sektörde en az 1 yıl tecrübesi olmak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Diksiyonu düzgün olmak

Yoğun ve stresli çalışma saatlerine uyum sağlamak