Kocaeli Gölcük’te icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUNUS EMRE Mahalle/Köy, 181 Ada, 1 Parsel, 8.Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağ.Böl. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra yapılan Afetzede Kalıcı Konutlarındandır. Gölcük İlçe merkezine yakın sayılabilecek konumda, ulaşımı sağlayan minibüs güzergahı hemen ön caddesinden geçmektir. Bulunduğu alanda iskan edilen yapılar olmakla beraber, hali hazırda inşaatı devam eden yapıların yoğunluğu göze çarpmaktadır.

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