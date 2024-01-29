Kocaeli-Hendek yolunda kar engeli. Trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkisi devam eden kar yağışı nedeniyle Kocaali-Hendek arasındaki Çam Dağı yolunun geçici olarak trafiğe belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı bölgesindeki yolun, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldığını bildirdi. Yapılan paylaşımda, “Kocaali-Hendek İl Yolu’nun 17-41. kilometreleri arası yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılmıştır” denildi.