Kocaeli-Hendek yolunda kar engeli. Trafiğe kapatıldı

Kaynak: İHA
Kocaeli-Hendek yolunda kar engeli. Trafiğe kapatıldı
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaali-Hendek arasındaki Çam Dağı yolunun geçici olarak trafiğe kapandığı duyuruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkisi devam eden kar yağışı nedeniyle Kocaali-Hendek arasındaki Çam Dağı yolunun geçici olarak trafiğe belirtildi.

aw129925-01.jpg

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı bölgesindeki yolun, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldığını bildirdi. Yapılan paylaşımda, “Kocaali-Hendek İl Yolu’nun 17-41. kilometreleri arası yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılmıştır” denildi.

Son Haberler
Engelli şahıs ayaklarıyla silah çekerek soygun yaptı Dünya
Engelli şahıs ayaklarıyla silah çekerek soygun yaptı
Dünya evine giren damatlara özel enerji deposu ‘Damat Lokumu’ sosyal medyada gündem oldu Yaşam
Dünya evine giren damatlara özel enerji deposu ‘Damat Lokumu’ sosyal medyada gündem oldu
Yola çıkanlar aman dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim Gündem
Yola çıkanlar aman dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu Dünya
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin' Video
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin'
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı Gündem
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı