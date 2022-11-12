Kocaeli ili Başiskele Belediye Başkanlığı 15 personel alacak

İŞKUR resmi web sayfasında yayınlanan ilana göre Kocaeli ili Başiskele Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi kadroda 15 devlet personeli alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Personel alımında adaylarda aranan ortak başvuru nitelikleri aşağıdaki gibidir:

MÜRACAAT KOŞULLARI

Başiskele ikametli

Adli sicil kaydı bulunmayan

(Müracaat mail üzerinden gönderilerek yapılacaktır)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İkametgah

Adli sicil kaydı