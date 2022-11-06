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Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak

Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 13:15
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Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak

Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli ili İzmit Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 park bahçe işçisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022 tarihine kadar İzmit Belediyesi kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

En az ortaokul mezunu olmak,

Peyzaj ve bahçe bakım işlerinde tecrübeli olmak,

45 yaşını aşmamış olmak,

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

B sınıfı sürücü belgesine SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel bedensel engelli veya sağlık problemi kronik rahatsızlığı bulunmamak.

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