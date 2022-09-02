Kocaeli Kandıra SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Kocaeli Kandıra SYDV, geçici sosyal inceleme görevlisi 2 İşçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
20-35 yaş arası olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Kandıra ilçesinde ikamet ediyor olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak
Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak
Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanın önlü ve arkalı fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
İş başvuru formu (Kandıra SYDV alınıp doldurulacaktır)
Diploma, sertifika veya mezuniyet belgesi
Varsa iş deneyim belgesi
Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu
Erkek aday için sürücü belgesi fotokopisi
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