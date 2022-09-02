Kocaeli Kandıra SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Kocaeli Kandıra SYDV, geçici sosyal inceleme görevlisi 2 İşçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

20-35 yaş arası olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Kandıra ilçesinde ikamet ediyor olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak

Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak

Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanın önlü ve arkalı fotokopisi

1 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

İş başvuru formu (Kandıra SYDV alınıp doldurulacaktır)

Diploma, sertifika veya mezuniyet belgesi

Varsa iş deneyim belgesi

Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu

Erkek aday için sürücü belgesi fotokopisi