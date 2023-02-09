Kocaeli Karamürsel’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli İl, Karamürsel İlçe, PAZARKÖY Mahalle/Köy, Tekke Mevkii, 162 Ada, 5 Parsel, Tapu kaydında arsa vasfındadır. Karamürsel Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arsa niteliğinde olup, emsal :0,30 hmax:2 kat yapılaşma koşulları ile konut kullanımında kalmaktadır Yol, su, elektrik ve ulaşım gibi belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Karamürbel Bedediyesi sınırları içinde kalmaktadır.

Adresi : Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Oluklu Mahallesi 162 Ada 5 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 745,80 m2

İmar Durumu :Tapu kaydında arsa vasfındadır. Karamürsel Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arsa niteliğinde olup, emsal :0,30 hmax:2 kat yapılaşma koşulları ile konut kullanımında kalmaktadır Yol, su, elektrik ve ulaşım gibi belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Karamürbel Bedediyesi sınırları içinde kalmaktadır.

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