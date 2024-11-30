Kocaeli Kartepe'de otomobil ile TIR çarpıştı! 4’ü çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden D.D. idaresindeki 34 TJ 6830 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.B. yönetimindeki 34 BBM 516 plakalı ticari araç yüklü TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir fabrika inşaatının tabelasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, sürücü D.D. ile otomobilde bulunan 4’ü çocuk, 5 kişi yaralı olarak tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.