Kocaeli Kent Konut işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Kent Konut, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Kurum, tercihen erkek personel alacak.
Adaylar, başvurularını ilanda belirtilen mail adresinden yapacak.
İncelenen özgeçmiş belgelerinin ardından uygun görülen adaylar telefonla aranarak mülakata çağrılacak.
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