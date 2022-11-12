Kocaeli Kent Konut işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kocaeli Kent Konut, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Kurum, tercihen erkek personel alacak.

Adaylar, başvurularını ilanda belirtilen mail adresinden yapacak.

İncelenen özgeçmiş belgelerinin ardından uygun görülen adaylar telefonla aranarak mülakata çağrılacak.