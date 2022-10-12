Kocaeli Körfez’de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kocaeli İl, Körfez İlçe, ŞEMSETTİN Mahalle/Köy, Kokurdan Mevkii, 2363 Parsel, Kocaeli Körfez Şemsettin. Adresi : Kocaeli Körfez Şemsettin Körfez / KOCAELİ
Yüzölçümü : 990 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 103.950,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
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