Kocaeli limanlarında lüks otomobil anahtarları çalan çete çökertildi: 2 tutuklama!

8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

Nisan ayından itibaren Derince ve Başiskele'deki limanlarda meydana gelen olaylar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu. Kamera görüntülerinin incelenmesiyle kimlikleri belirlenen şüpheliler, 45 gün boyunca takip altında tutuldu ve ardından polis operasyonuyla yakalandı.

Polis araştırmaları sonucunda, şüphelilerin çaldıkları anahtarları, başka birisinin çalmaması için akrabalarının evinde sakladığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 136 otomobil anahtarı ele geçirildi ve sahiplerine iade edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, S.S. ve M.A. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, anahtarların hangi araçlara ait olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.