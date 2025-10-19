Güney Kore’de Ulsan Sanayi Festivali’nin açılış programına davet edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, sahne performansıyla gönülleri fethetti. Koreliler, mehter marşlarının coşkusuna çocuklarıyla birlikte eşlik etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Güney Kore’nin Ulsan şehrinde verdiği konserlerle ses getiriyor. Ulsan şehrinde düzenlenen Sanayi Festivali’nin açılış programında sahne alan ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken büyükşehir mehteri, festivalin ikinci gününde ise Taehwagang Ulusal Parkın’daki etkinlik alanında konser verdi. Konser sonrasında düşüncelerini dile getiren ve 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’ye yardım gönderdiğini ifade eden Bayan Jeong Eun Ju, "Türk müziği olduğunu duyunca ayrı bir mutlu oldum ve çok sevindim. Türkleri burada görmekten çok mutlu oldum" dedi.





"TÜRKİYE’YE ÇOCUKLARIMLA BERABER YARDIM MALZEMESİ GÖNDERMİŞTİK"

Ulsan şehrinde yaşayan ve mehter marşının çok hareketli müzik olduğunu belirten Güney Kore vatandaşı Jeong Eun Ju, "Müziğin çok hareketli olmasından dolayı kendimi birden burada buldum. Türk müziği olduğunu duyunca ayrı bir mutlu oldum ve sevindim. Türkiye’de meydana gelen depreme (6 Şubat depremleri) ailece çok üzülmüştük. Türkiye’ye çocuklarımla beraber yardım malzemesi göndermiştik. O günden beri Türkiye’nin durumunu hep merak etmişimdir. Türkleri burada görmekten çok mutlu oldum. Böyle güzel bir konser için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU"

Mehter takımı kıyafetlerinin çok farklı olduğunu belirten Lee Jeong Kwan, "Bu grubun ortaya çıkardığı müzik, normalde duyamayacağımız cinsten bir müzik. Gerçekten ritmi çok güzel. Böyle bir deneyimi bu festival olmasaydı başka bir yerde edinemezdim. Bizim için çok güzel bir anı oldu" dedi.



"TÜRKİYE İLE KARDEŞ ÜLKEYİZ"

Mehter marşlarını izleyip düşüncelerini dile getiren Koreli vatandaşlardan Won Jun Shik ise, "Mehteran Takımı çok havalıydı. Buraya çalışmaya gelmiştim ve yorgundum. Mehteran Takımı’nı dinleyince yine enerji doldum. Biz Türkiye ile kardeş ülkeyiz" dedi. Ulsan’da oturduğunu belirten Bay Park Kwang Dong ise, "Kardeş ülkemiz Türkiye buraya gelip performans sergilediği için çok müteşekkirim. İleride de Güney Kore ve Türkiye olarak daha fazla etkileşimde olan kardeş ülkeler olmamızı dilerim" ifadelerini kullandı.

7’den 70’e Güney Koreli vatandaşların çocukları ile tempo tutup yoğun ilgi gösterdiği konserde Büyükşehir Mehteri, repertuarındaki birçok eseri başarıyla seslendirdi. Koreli vatandaşlar konserin sonunda mehter takımı ile hatıra fotoğrafı çekildi. Bazı Güney Koreli vatandaşlar ise mehter takımının üyelerine sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.