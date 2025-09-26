Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Letgo isimli site üzerinden sahte ilanlar düzenleyerek oltalama yöntemiyle 18 kişiyi call center görüşmeleriyle dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli merkezli 16 farklı ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

HESAPLARINDA 2 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ



Operasyonda 24 kişi yakalanırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde nakit para ve altın, 27 telefon ve sim kart, 9 bilgisayara el konuldu. Soruşturma sürecinde örgüt üyelerinin hesaplarında 2 milyon 597 bin 61 TL para hareketi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.