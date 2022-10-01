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Kocaeli limanında asit alarmı. Nitrik asit taştı çevrede panik yaşandı

Koaceli’de bulunan Safi Port Limanında nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulunca ezilip taştı. Nitrik asidin, taşıp çevreye dökülmesi ise paniğe sebep oldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 15:23
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Kocaeli Safi Port limanında korku dolu anlar. Nitrik asit taştı, panik yaşandı

Kocaeli limanında asit alarmı. Nitrik asit taştı çevrede panik yaşandı
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Kocaeli'nde asit alarmı. Kocaeli’de bulunan Safi Port Limanında nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulunca ezilip taştı. Nitrik asidin, taşıp çevreye dökülmesi ise paniğe sebep oldu.


Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Safi Port Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nitrik asit, depolandığı bölgede üst üste koyulduğu için ezilip taştı. Nitrik asidin taşması neticesinde, asidin yüklü olduğu demir paletler eridi.

Demir paletlerin erimesiyle birlikte asit yere döküldü. Çevredeki çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kimyasal müdahale aracı sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri adlıktan olaya köpüklü su ve kuru kimyevi tozla müdahale etti.

Herhangi bir yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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