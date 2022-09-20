﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9personel alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 akademik personel alacağını duyurdu.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek
6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (Dört) adet USB flash bellek
7- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)
12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi
13- (*) İngilizce Bölümü Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.
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