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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9personel alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 08:01
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9personel alacak
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 akademik personel alacağını duyurdu. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek

6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (Dört) adet USB flash bellek

7- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

13- (*) İngilizce Bölümü Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.

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