Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 15 işletme ruhsatsız çıktı

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 15 işletme ruhsatsız çıktı. İzmit Belediyesi, söz konusu işletmelerin iş yeri ve çalışma ruhsatlarının bulunmadığını açıkladı.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 15 işletme ruhsatsız çıktı

İzmit Belediyesi ekipleri, Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki 15 işletmeye gerçekleştirdiği denetimde işletmelerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığını tespit etti.

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hizmet veren 15 işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirilerek, gerekli mevzuat hükümlerine uymaları noktasında uyarılar yapıldı.

15 İŞLETME RUHSATSIZ

Yapılan denetimlerde aralarında market, kafe ve restoranın bulunduğu 15 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığı tespit edildi. Denetim esnasında işletmelerin vergi levhaları, fiyat etiketleri, hijyen kurallarına uygunluğu ile faaliyet konularına göre gerekli incelemeler yapıldı.

İşletmelerin ruhsat alabilmeleri için konularına göre yönetmelik gereği gerekli evrakların İzmit Belediyesi'ne sunulması konusunda bilgilendirme yapıldı ancak hastaneye ait Yapı Kullanma İzin belgelerinin olmadığı da tespit edildi.

Ekipler tarafından işletmelere iş yeri ruhsatı almaları ve gerekli evrakları tamamlamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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