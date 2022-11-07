﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazctc'dc yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesi"nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://pcrdb.kocaeli.cdu.tr/Akadcmik_pcrsoncl_atama_yoncrgclcri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://pcrdb.kocacli.cdu.tr/Akadcmik_pcrsoncl_atama_yoncrgclcri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 2547 sayılı Kanun'un 24/d maddesi uyarınca, adaylar doçentlik sözlü smavı için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik sozlu sinav.php adresinden gerekli belgelere ulaşabileceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Tüm Adaylarm Ayrıca Personel Daire Başkanlığına sunacağı dosya için;

1- http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_lb.pdfadresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formu (2 Adet)

2-Özgeçmiş (1 Adet)

3-Vesikalık fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)

4-Nufus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)

5-Yabancı dil belgesi (1 Adet)

6-Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (1 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent adayları için)

7-Doçent adayları için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik sozlu sinav.php adresinde yer alan "Doçentlik Sözlü Sınava Girme" dilekçe örneği (1 Adet)

8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.