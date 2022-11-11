Kocaeli Üniversitesi personel alacak

Resmi Gazete'de Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ndc istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 12.12.2022 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.” Denildi.

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup yazılı ve sözlü sınavlara çağırılacak adayların belirlenmesinde; KPSSP3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen yabancı Dil Sınav puanının %30'u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır, (belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanını 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.

Genci vc özel şartları sağlayan, sınava katılma şartını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü sınavına çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

ARANILAN GENEL ŞARTLAR

a) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'mci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6-Çcşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru yapacak adaylarda Öğrenim ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik vc elektronik mühendisliği vc endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kumrularından mezun olması (bu maddedeki eğitim şartlarına sahip olanlar aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapamazlar)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu vc yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllıkmesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

Diğer hususlar,

e) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada cn az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlan olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleme imzalandıktan sonra İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde ise sözleşme fesih edilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR

1- KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - 3,0 Katma Kadar)

1-Öğrenim şartlarında sayılan (b) maddesindeki lisans bölümlerinden mezun olmak.

2-Nct Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3-Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 4-HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

5-Microsoft SQL Server ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda ve T-SQL programlama konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

6-Entity Framcwork ve Ling konularında deneyimli olmalıdır.

7-GIT ve benzeri kaynak yönetim araçl Lan ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

2-YAZ1L1M GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi 2,0 Katına Kadar)

l-Nct Core ve Web Api, Asp Net, MVC teknolojilerine bilgi sahibi olmalıdır.

2-Microsoft SQL Server ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda ve bilgi sahibi olmalıdır.

3-GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda bilgi olmalıdır.

4-HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojilerinden herhangi biri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

I - 2 adet fotoğraf

2- 2 adet Başvuru formu (Başvuru formu http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/bilisimisbasvuru.doc adresinden temin edilecektir.)

3- 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS Puanı virgülden sonrası da dahil tam olarak yazılmalıdır. Öm:70,98765) (Belge ibraz etmeyenlerin puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

4- Nüfus cüzdan fotokopisi (E-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir)

5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.

6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

7- Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün "RESMİ" belgenin neden verileceği "DEVLET MEMURİYETİ" seçilerek alınması gerekmektedir.)

8- Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler (E-Devletten QR kodunu içeren SGK hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi)

9- Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler (Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

10- Varsa İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge 11- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren (11.11.2022-25.11.2022) 15 gün içinde başvuruda istenen belgeleri, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Eksik belgesi bulunan ya da son başvuru tarihine kadar başvuru belgeleri ulaşmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihinin on beşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail gönderilebilir.

Adaylar sadece tek bir unvan için ilan no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah, Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı No:515 A 41001 İZMİT/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda 2022 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartım taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre cn yüksek puanlı adaydan başlamak üzere her pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü sınavına çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

SINAV KONULARI, ŞEKLİ, SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav konuları başvuru yapılan pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak olup sınav yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

Yazılı sınav 12.12.2022 tarihinde saat 12:00 da, Sözlü sınav 12.12.2022 tarihinde saat 14:00'da Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılacaktır. (Kabaoğlu Mahallesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi Rektörlük Kurullar Salonu 41380 İzmit/KOCAELİ)

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak ve asıl aday sayısı kadar aday yedek ilan edilecektir. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kocaeli.edii.tr/duvurular.plipadresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, aynca tebligat yapılmayacaktır.