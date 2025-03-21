Kocaeli Üniversitesi’ndeki protestoda 6 gözaltı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü'nde İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması öğrenciler ve Cumhuriyet Halk Partililer tarafından protesto edildi. Öğrencilerin yürüyüşüne izin verilmezken çıkan arbedede 2 kişi yaralnadı, 6 kişi gözaltına alındı.

KOÜ Umuttepe Kampüsü A kapısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için akşam saatlerinde toplanan öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, önce İzmit Kent Meydanı'na yürümek istedi.

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Yapılan görüşmelerde yürüyüşe izin verilmeyince grup, yaklaşık 400 metre mesafedeki üniversitenin B Kapısına yürümeye çalıştı. Polis, yapılacak olan yürüyüşe izin vermedi.

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Barikatı aşmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 6 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Yapılan görüşmeler sonrası grup, üniversitenin B kapısına sloganlarla yürüyüp ardından dağıldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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