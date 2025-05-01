Kocaeli'de 139 araca ceza yağdı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de 139 araca ceza yağdı!

Kocaeli'de yolcu güvenliğini tehlikeye atan 9 toplu taşıma aracı trafikten men edildi. Yönetmeliğe aykırı hareket eden 139 araca ise adeta ceza yağdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, nisan ayının son encümen toplantısında toplu taşımaya yönelik önemli kararlar aldı. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nün gündeme getirdiği olaylar çerçevesinde, 9 toplu taşıma aracı sürücüsünün yolcularla yaşadıkları münakaşalar sırasında fiziki müdahalede bulunmaları ve olayların büyümesi nedeniyle bu araçların trafikten men edilmesine karar verildi.

Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) tarafından gelen şikayetler üzerine kamera kayıtları incelendi. Hazırlanan rapor doğrultusunda olaylara karıştığı tespit edilen sürücüler hakkında işlem başlatıldı. Belediye encümeni, kamu düzeni ve yolcu güvenliğini gerekçe göstererek araçların trafikten men edilmesine hükmetti.

Ayrıca, Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine aykırı hareket ettiği tespit edilen 139 toplu taşıma aracına, her biri için 2 bin 953 TL olmak üzere toplamda 410 bin 467 TL idari para cezası kesildi.

Toplantıda toplam 151 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kocaeli'de 139 araca ceza yağdı!

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