Kocaeli'de 15 yaşındaki kız 3'üncü kattan yere çakıldı

Kaynak: DHA
Kocaeli'de 15 yaşındaki kız 3'üncü kattan yere çakıldı

Kocaeli’de 3’üncü kattaki balkondan dengesini kaybederek düşen 15 yaşındaki kız çocuğu E.T. ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde Körfez ilçesi Fatih Mahallesi 9’uncu Sokak’ta meydana gelen olayda,15 yaşındaki E.T., 3'üncü kattaki evlerinin balonundan dengesini kaybederek zemine çakıldı. Kızın düştüğünü gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredekilerin İhbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan E.T., sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi tamamlanan E.T., ardından İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Başında, belinde ve ayak topuklarında kırıklar olan genç kız, yoğun bakıma kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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