Kocaeli'de 16 katlı binada yangın paniği

Kaynak: İHA
Kocaeli'de 16 katlı binada yangın paniği

Kocaeli'nin İzmit bölgesindeki bir apartmanın elektrik panosunda başlayan yangın, itfaiye ekiplerince hızla müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 16 katlı apartmanda yangın paniği yaşandı.

Elektrik tesisatından kaynaklanan yangın nedeniyle, apartman sakinleri hemen kendilerini dışarı attı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda apartmanın elektrik panosu ve kablolarında hasar meydana geldi.

Neyse ki yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ve dumandan etkilenen olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.

İlgili Haberler
Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket
Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket
Kocaeli Kandıra'da kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Kocaeli Kandıra'da kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Son Haberler
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Gündem
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Karşı şeride geçen otomobil ciple çarpıştı. 2 ölü, 1 yaralı Gündem
Karşı şeride geçen otomobil ciple çarpıştı. 2 ölü, 1 yaralı
Fenerbahçe'nin Final Four şifresini açıkladı Spor
Fenerbahçe'nin Final Four şifresini açıkladı
İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında flaş karar Spor
İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında flaş karar
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti Gündem
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi Otomotiv
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Emekliler Özel'i ziyaret etti Ekonomi
Emekliler Özel'i ziyaret etti