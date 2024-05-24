Kocaeli'de 16 katlı binada yangın paniği

Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 16 katlı apartmanda yangın paniği yaşandı.

Elektrik tesisatından kaynaklanan yangın nedeniyle, apartman sakinleri hemen kendilerini dışarı attı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda apartmanın elektrik panosu ve kablolarında hasar meydana geldi.

Neyse ki yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ve dumandan etkilenen olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.