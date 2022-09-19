Kocaeli'de 195 göçmen sınır dışı edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam etti.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 195 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. (AA)