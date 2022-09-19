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Kocaeli'de 195 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 195 yabancı uyruklu göçmen ülkelerine gönderildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:02
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Kocaeli'de 195 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 195 göçmen sınır dışı edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam etti.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 195 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. (AA)

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