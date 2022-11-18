﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 2 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi.
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