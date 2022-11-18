18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:52
Takip Et

Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
+
Aa
-

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 2 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.