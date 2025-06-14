Kocaeli’de 2 katlı yalı cayır cayır yandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kullanılmayan 2 katlı yalı alev alev yandı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi Palmiye Sokak'ta bulunan yalıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle kullanılmayan 2 katlı yalının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yalının tamamına sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bir buçuk saatin ardından bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yalı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.