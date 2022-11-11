Kocaeli'de 2 milyon kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan bir kamyonette arama yaptı.
Aramada, 2 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (AA)
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan bir kamyonette arama yaptı.
Aramada, 2 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (AA)
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