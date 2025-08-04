Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

E.A. idaresindeki 2-DKQ-237 yabancı plakalı otomobil ile H.A.S.'ın kullandığı 41 HZ 179 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri E.A. ve H.A.S. ile araçlarda bulunan S.L.C. ile S.A. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.