Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

E.A. idaresindeki 2-DKQ-237 yabancı plakalı otomobil ile H.A.S.'ın kullandığı 41 HZ 179 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri E.A. ve H.A.S. ile araçlarda bulunan S.L.C. ile S.A. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı! Yaralılar var

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