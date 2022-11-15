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Cezaya sinirlendi. Aracını denize attı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak midye avlayan bir zanlı 35 bin lira ceza kesilmesine sinirlenerek, hafif ticari aracı iskeleden denize attı. Denizdeki araç, vinçle dışarı çıkarıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 19:57
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Kocaeli'de 35 bin liralık cezaya sinirlenen adam, aracını denize attı

Cezaya sinirlendi. Aracını denize attı
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Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, kaçak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı.

Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35 bin lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından karakoldan çıkan A.C., hafif ticari aracına binerek Eskihisar feribot iskelesine gitti.

İSKELEDEN DENİZE ATTI

Aracıyla kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren A.C. iskelenin önüne gelerek aracından indi. A.C. aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı. Jandarma ekipleri, A.C. hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise bugün öğle saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı. (DHA)

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