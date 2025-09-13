Kocaeli'de 405 adet ruhsatsız kesici alet ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kocaeli'de 405 adet ruhsatsız kesici alet ele geçirildi

Kocaeli’de iş yerinde ruhsatsız şekilde kesici ve delici alet satan 2 şüpheli yakalanırken, 405 adet kesici alete el konuldu.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün İzmit ilçesinde yapılan çalışmalarda, ruhsatsız ve satış izni olmadan kesici alet satışı yaptığı belirlenen B.Ö. ve B.S.S. isimli şahıslar yakalandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda iş yerinde satışa sunulan 405 adet kesici ve delici alete el konuldu. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Son Haberler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Tekirdağ'da Türkiye'nin Yunanistan galibiyetini dev ekranda izlediler
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Labubu bebekleri için "ruhunu sattı" Şaka gibi olay!
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
Feci kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 8 yaralı
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!
DEM Parti'den çok konuşulacak anayasa açıklaması!