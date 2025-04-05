Kocaeli'de 45 dakikalık yol 5 dakikaya indi!

Kaynak: İHA
Kocaeli'de 45 dakikalık yol 5 dakikaya indi!

Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolunda trafik güvenliği için 3 kilometrelik otokorkuluk imalatını tamamladı. 45 dakikadan 5 dakikaya inen yol, hem güvenliği hem de ulaşım konforunu artırarak bölgedeki yaşamı kolaylaştırdı.

Kocaeli'nin konforlu ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren büyükşehir belediyesi, bu yatırımların yanında sürücülerin güvenli şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için de çalışma yapıyor.

Bu kapsamda Dilovası ile Körfez ilçelerini birbirine bağlayan 5,2 kilometre uzunluğundaki Yukarı Hereke-Çerkeşli yolu bir süre önce hizmete açılmış ve daha önce 45 dakika süren yol, büyükşehirin bu dev projeyi hayata geçirmesiyle 5 dakikaya düşmüştü. Ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getiren projede son olarak otokorkuluk imalatı yerine getirilerek yol güvenliği de sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yeni açılan yolda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 3 kilometrelik otokorkuluk çalışmasını tamamladı. Körfez ve Dilovası ilçelerini kuzeyden birbirine bağlayan proje; hem Körfez hem Dilovası hem de OSB bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Kocaeli'de 45 dakikalık yol 5 dakikaya indi!

Kocaeli'de 45 dakikalık yol 5 dakikaya indi!

Kocaeli'de 45 dakikalık yol 5 dakikaya indi!

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