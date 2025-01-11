Kocaeli'de 5 çocuk annesi eşini öldüren koca tutuklandı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de 5 çocuk annesi eşini öldüren koca tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayet Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'ta bulunan evde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle Şener A. (60) ile eli Hazal A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şener A., tabanca ile eşine ateş ederek olay yerinden kaçtı.

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Sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.

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Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, eşini daha önce bıçakladığı, bu sebeple cezaevine girdiği iddia edildi. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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