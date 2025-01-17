Kocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 5 katlı apartmanın zemin katındaki daire çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ergül Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen alevleri fark eden dairede yaşayanlar, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, alevlere müdahale etmeye çalışırken, sağ elinden hafif şekilde yaralanan bir kişiyi, ambulansta tedavi etti.

Yangın sonrası dairede hasar oluşurken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Kocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın

Kocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın

Kocaeli'de 5 katlı apartmanda yangın

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