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Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir balıkçı teknesi alabora oldu. 1 kişinin kaybolduğu, 1 kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesi 13 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 22:05
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Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı

Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı
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Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bağırganlı mevkiinde 9 Ekim'de alabora olan teknenin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Yeri belirlenen tekne halata bağlanarak balıkçı gemisi vasıtasıyla Bağırganlı Limanı'na çıkarıldı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca teknede inceleme yapılacak.

Öte yandan, teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kayıp balıkçının ailesi, teknenin limana çıkarılmasını endişeyle takip etti.


Mesut K. ile İsmail B. 9 Ekim'de palamut avlamak için Bağırganlı mevkiinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

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