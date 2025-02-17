Kocaeli'de araç takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocaeli Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi.

E.A.K.'nin kontrolünü yitirdiği 06 FD 1952 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 5 kişinin bulunduğu otomobildeki sürücü E.A.K ile Ç.M.A., T.S. ve Y.K. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan sürücü E.A.K ile Ç.M.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, T.S. ve Y.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.