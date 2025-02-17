Kocaeli'de araç takla attı: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de araç takla attı: 4 yaralı

Kocaeli'de otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kocaeli Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi.

E.A.K.'nin kontrolünü yitirdiği 06 FD 1952 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 5 kişinin bulunduğu otomobildeki sürücü E.A.K ile Ç.M.A., T.S. ve Y.K. yaralandı.

​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Yaralılardan sürücü E.A.K ile Ç.M.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, T.S. ve Y.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

​​​​​​​

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de araç takla attı: 4 yaralı

Kocaeli'de araç takla attı: 4 yaralı

Kocaeli'de araç takla attı: 4 yaralı

Kocaeli'de araç takla attı: 4 yaralı

Son Haberler
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı