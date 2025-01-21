Kocaeli'de baltayla öldürülen İsa Turgut cinayetinde yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanda kulübede İsa Turgut’u (35) başına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B. adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi.

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Bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Dün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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