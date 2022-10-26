Kocaeli'de minibüs bariyerlere çarptı: 3 kişi yaralandı

Beylikbağı Mahallesi D-100 güney yan yolunda ilerleyen H.A. idaresindeki 34 M 5993 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada minibüsteki yolcular Z.C, N.F. ile S.F. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.