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Kocaeli'de minibüs bariyerlere çarptı: 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:54
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Kocaeli'de bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de minibüs bariyerlere çarptı: 3 kişi yaralandı
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Beylikbağı Mahallesi D-100 güney yan yolunda ilerleyen H.A. idaresindeki 34 M 5993 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada minibüsteki yolcular Z.C, N.F. ile S.F. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

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