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Beraber alkol aldılar. Sarhoş olunca cadde ortasında arkadaşını vurdu

Kocaeli’de beraber alkol alan iki arkadaştan biri diğerini cadde üzerinde silahla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 08:18
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Kocaeli’de beraber alkol alan iki arkadaştan biri sarhoş olunca diğerini vurdu

Beraber alkol aldılar. Sarhoş olunca cadde ortasında arkadaşını vurdu
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Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi.

U.K., beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu. Silahla vuran şahıs hızla olay yerinden kaçtı. U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar 112'yi aradı.

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı U.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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