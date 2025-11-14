Olay, dün akşam Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde patlak verdi. İddialara göre, B.E. önce eski eşi M.K.'yı yumruklayarak ve bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından, M.K.'nın sevgilisi olduğunu düşündüğü 32 yaşındaki E.K.'nın aracına yöneldi. Şüpheli, kapıyı zorlayıp açtıktan sonra E.K.'ya birden fazla bıçak darbesi indirdi. Kanlar içinde kalan E.K., yaralı halde direksiyona geçip kaçmaya çalıştı ancak yaklaşık 500 metre sonra Canbay Sokak'ta park etmiş bir hafif ticari araca çarpıp durdu.

Saldırganın, elinde bıçakla etrafa dönüp "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek hakaretler yağdırdığı anlar, bir görgü tanığının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde açıkça görülüyor.

Olay yerine hızla ulaşan ambulans ekipleri, M.K. ve E.K.'yı olay yerinde ilk yardımın ardından en yakın hastanelere sevk etti. E.K.'nın durumunun kritik olduğu ve hayati risk taşıdığı belirtildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, darp ve yaralama ihbarı üzerine soruşturmayı derinleştirdi. B.E.'nin olay sonrası İstanbul'a sığındığı belirlendi. Bunun üzerine Kocaeli ve İstanbul illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Zanlı B.E. ile saldırı öncesi ve sonrası destek verdikleri öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kalan 8 kişinin sorgulamaları devam ediyor.