Kocaeli'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü

Olay, Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Y. (47), eski eşi Sözen T.'nin (55) evine gelerek kapıyı açan oğlu Vedat Y.'yi bacağından yaraladı. Ardından balkonda bulunan Sözen T.'ye ateş etti.

Mustafa Y., kendisine müdahale eden oğlu ile boğuşma sırasında tabancayla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sözen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Mustafa Y. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.