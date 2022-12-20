''Gözüme güneş ışığı geldi'' dedi kaza yaptı: 1 yaralı

İHA

Kaza, Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki otomobil, S.K. hakimiyetindeki kamyona çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü G.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

G.K.'nın karşıdan gelen güneş ışınları sebebiyle otomobilinin kontrolünü kaybettiği belirlendi. Kamyona çarpan otomobil ise hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.