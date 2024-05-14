Kocaeli’de biri elbise dolabından biri arabanın bagajından çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli’de biri elbise dolabından biri arabanın bagajından çıktı
Kocaeli merkezli 8 ilde Özel Hareket polisi kaçaklara operasyon düzenlendi. Kaçaklardan kimi elbise dolabından, kimi ise otomobilin bagajından çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakları evlerde barındırılmasını sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize eden şüphelilere yönelik farklı illerde düzenlediği operasyonlarda 63 kaçak yakalanırken, 4 şüpheli de tutuklanmıştı.

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10 Mayıs Cuma günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep'te emniyet ekiplerince Özel Harekat polisi destekli operasyon düzenlendi.

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Örgütlü bir şekilde insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 kaçak yakalanırken, ele geçirilen 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 TL, 650 euro ve bin Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el koyuldu. 21 şüphelinin işlemlerinin ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

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Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahıslardan bazılarının elbise dolabına, bazılarının otomobilin bagajına saklandığı görüldü.

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