Kocaeli'de çalınan motosiklet İstanbul'da bulundu

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir siteden motosiklet çalındı.
Motosiklet sahibi polis ekiplerine şikayette bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirildiği tespit edilen E.B. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı motosiklet ise İstanbul'da bulunarak sahibine teslim edildi.