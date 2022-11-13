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Zeytin ağaçları yangında zarar gördü

Kocaeli'de zeytin ağaçlarının da içinde bulunduğu bir arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmalarla söndürülen yangında bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü ifade edildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:50
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Kocaeli'de çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

Zeytin ağaçları yangında zarar gördü
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Kocaeli'de çıkan yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta meydana geldi.

İHA'dan elde edinilen bilgiye göre, zeytin ağaçlarının da bulunduğu bir dönümlük arazide henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

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