Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın

Kaynak: İHA
Kocaeli’de demir çelik fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir demir çelik fabrikasının kompresör bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta bulunan demir çelik profili üreten fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikanın kompresör kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Kompresör bölümünde hasara yol açan yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı

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