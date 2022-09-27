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Denizde erkek cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizin açıklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin, 2 haftayı geçkin bir zamandır denizde olduğu değerlendiriliyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:00
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Kocaeli'de denizde erkeğe ait cansız beden bulundu

Denizde erkek cansız bedeni bulundu
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Olay, Osmangazi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizin üzerinde birisinin hareketsiz şekilde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Osmangazi Köprüsü’nün yakınlarında çalışma yapan deniz polisi, hareket etmeyen bir erkek bedenine rastladı. 

Şahsı tekneye alan ekipler, daha sonra kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Denizden çıkarılan cansız beden, daha sonra ambulansa alınarak otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Erkek cansız bedenin 2 haftayı geçkin bir zamandır denizde olduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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