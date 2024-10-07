Kocaeli'de doğup büyüdüğü evi işyeri yaptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan genç diş hekimi, doğup büyüdüğü evin birinci katında, mahalle sakinleri ve dostlarının katılımıyla muayenehane açtı. Çınarlı Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan diş hekimi Yasin Sönmezoğlu, kliniği için şehir merkezini değil, yaşadığı mahalleyi ve apartmanı tercih etti. Açılışa; Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, amcası olan Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve Derince İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı da katıldı.

Açılışa katılan Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, “Bu müessesenin hayırlı ve bol bereketli olmasını, temiz kazançlar elde etmesini temenni ediyorum. Bu mahalleye, semtimize, yöremize değer katacaktır. Kazancıyla da inşallah işini ve aşını büyütür. Hayırlı olsun” dedi. İlçe müftüsünün duasının ardından diş muayenehanesinin açılış kurdelesi kesildi. Diş hekimliğine dair tüm tedavilerin yer aldığı, çocuk diş hekimliği, tel tedavileri ve cerrahi tüm tedavi hizmetlerinin uzmanların desteğiyle verileceği muayenehanede iki klinik müdahale odası, bir tıbbi görüntüleme odası ve bir sterilizasyon odası bulunuyor.

2020 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan ve dört yıl özel poliklinikte çalıştıktan sonra kendi muayenehanesini açan Yasin Sönmezoğlu, “Çok mutluyuz. Muhitimiz Çenesuyu'na değer katmanın sevincini yaşıyoruz. En önemlisi de ailemin, sevdiklerimin benimle gurur duyduğunu görmek bana büyük bir mutluluk veriyor. Fikir aşamasından son aşamaya kadar ailem ve dostlarım maddi, manevi ve motivasyon anlamında yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tüm insanlara ağız ve diş sağlığı konusunda yardımcı olacağız. İnşallah onları sağlıklarına kavuşturacağız” dedi.