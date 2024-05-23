Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak yağış başladı.
Kentin turizm ilçesi Kandıra'da ise dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün aralarında Kocaeli'nin de olduğu 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı.
Kocaeli'de hava sıcaklığının 22 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Bazı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına girdi.
Kimi vatandaşlar da ise yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı.
Bir vatandaş dolu yağışını, "Çok felaket" diyerek görüntüledi. Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.