Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket

Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Kocaeli'de başlayan sağanak yağış etkili olurken, bir vatandaş dolu yağışını, "Çok felaket" diyerek görüntüledi.

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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak yağış başladı.

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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket 2

Kentin turizm ilçesi Kandıra'da ise dolu yağışı etkili oldu.

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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün aralarında Kocaeli'nin de olduğu 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı.

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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket 4

Kocaeli'de hava sıcaklığının 22 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket 5

Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Bazı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına girdi.

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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket 6

Kimi vatandaşlar da ise yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı.

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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: Çok felaket 7

Bir vatandaş dolu yağışını, "Çok felaket" diyerek görüntüledi. Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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