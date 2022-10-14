14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli’de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı   

Kocaeli’de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı   

Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi.   

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 22:18
Takip Et

Kocaeli’de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı   

Kocaeli’de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı   
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti bölge trafik mevkiinde durdurduğu araçta 9 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü M.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
                   

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
2
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
5
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
6
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
7
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor
﻿Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor
﻿Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor
﻿Futbolda pazar günü derbi ateşi yanacak. 3 farklı ligde dev maçlar oynanacak
﻿Futbolda pazar günü derbi ateşi yanacak. 3 farklı ligde dev maçlar oynanacak
﻿Futbolda pazar günü derbi ateşi yanacak. 3 farklı ligde dev maçlar oynanacak
﻿Trabzonspor'un eski yıldızı trafik kazası geçirdi
﻿Trabzonspor'un eski yıldızı trafik kazası geçirdi
﻿Trabzonspor'un eski yıldızı trafik kazası geçirdi
﻿Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.