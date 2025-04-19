Kocaeli'de el freni boşalan midibüs apartmana çarparak durabildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde el freni boşalan bir midibüs, park halindeyken hareket ederek bir apartman duvarına çarptı. Araçta kimse yoktu ve çevrede de kimsenin bulunmaması sayesinde kazada yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Emek Mahallesi 6. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 LEU 246 plakalı midibüs, el freninin boşalmasıyla kendi kendine ilerlemeye başladı. Birkaç metre gittikten sonra bir binanın duvarına çarparak durdu. Aracın boş olması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra midibüs çekiciyle kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.