26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşini restoran bahçesinde öldürdü! Dehşete düşüren itiraf 

Eşini restoran bahçesinde öldürdü! Dehşete düşüren itiraf 

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir restoranın bahçesinde eşi Kıymet Budak'ı (35) tabancayla vurarak öldüren Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:13
Takip Et

Kocaeli’de eşini restoran bahçesinde öldürdü! Dehşete düşüren itiraf 

Eşini restoran bahçesinde öldürdü! Dehşete düşüren itiraf 
+
Aa
-

Olay, önceki gün Kocaeli’nin Gölcük ilçesind saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olayın ardından Budak’ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şafak Budak’ın eşiyle konuştuğu sırada tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.

‘EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM’

Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, “Evlendikten sonra İran’a taşındık. Bir süre sonra İran’da yapamayıp tekrar Kocaeli’ye dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm” dedi.

İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.(AA)


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
5
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
6
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Rus askeri üssüne saldırı
﻿Rus askeri üssüne saldırı
﻿Rus askeri üssüne saldırı
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Arazi için silahlar çekildi
﻿Arazi için silahlar çekildi
﻿Arazi için silahlar çekildi
﻿MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.